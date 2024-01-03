İstanbul’dan en çok göç alan ilk 10 il belli oldu

EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu, İstanbul’dan göç veren illeri açıkladı.

Son yıllarda İstanbul’dan en çok göç alan ilk 10 il arasında Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya dikkat çekiyor.

İstanbul’dan En Çok Göç Alan İlk 10 İl

Zaimoğlu, pandemi nedeniyle göç hareketlerinin arttığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’dan en çok göç alan ilk 10 il sıralamasını son dört yıl baz alarak yaptığımızda Kocaeli’nin ilk sırada olduğunu ve Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya’nın da dört yıldır listede kaldığını görüyoruz.

İstanbul her yıl daha çok göç veriyor. Bu illerin sanayi ve iş olanakları bakımından gelişmiş olduğunu ve İstanbul’a göre konut satış ve kira fiyatlarının daha makul olduğunu ifade edebiliriz.

Bu verilere dayanarak Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya’nın önümüzdeki yıllarda da listede olacağını ve son iki yıldır listede olan Balıkesir’in de Antalya ve Muğla’yı geride bırakarak listede kalacağını düşünüyoruz.



