Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasında pilota 6 yıl hapis

Rusya'da 4 yıl önce 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili açılan davanın karar duruşması yapıldı. Khimki Şehir Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme savcısı, pilot Denis Evdokimov'un uçuş güvenliğine uymadığı ve 2'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Rusya Soruşturma Komitesi'nin ve Rus uzmanların, pilotun acil durum koduna geçmediği ve güvenli iniş prosedürlerine uymadığı yönündeki raporu doğrultusunda savcının talebine uyarak Evdokimov'un 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Rus pilotun daha sonra belirlenecek bir cezaevine gönderileceği ve cezasını burada tamamlayacağı öğrenildi.



NE OLMUŞTU

Rusya’da 5 Mayıs 2019 tarihinde Murmansk şehrine gitmek üzere Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra geri dönmek zorunda kalmıştı. Uçak, havalimanına acil iniş yaparken alev almıştı. Bazı yolcular açılan tahliye botlarıyla uçaktan çıkarken, 78 kişiden 41'i hayatını kaybetmişti. (İHA)