İstanbullu esnaftan Meral Akşener'e destek.'Çok doğru yaptınız seçime tek girerek doğru yol bu yol'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine giderek esnafla bir araya geldi. Esnaflardan biri Akşener’in seçime tek başına girmesini destekleyerek İYİ Parti’nin yolunun doğru bir yol olduğunu ifade etti.

Esnaf, Akşener’e,“Çok doğru yaptınız seçime müstakil girerek. Onlar bağırsınlar bu yol doğru bir yol” ifadelerini kullandı.

“BU YOLDAN KATİYEN DÖNMEYECEĞİM”

Geçen seçim cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusu nedeniyle Akşener’e kızdığını belirten başka bir esnaf ise, “Kızıp partinize oy vermemiştim ama bu seçim hür ve müstakil çizginizden dolayı gururla söylüyorum oy vereceğim. Bu yoldan dönmeyin” ifadelerini kullandı. Akşener’de esnafa cevap olarak, “Katiyen dönmeyeceğim” karşılığını verdi.

“KOLA KUTUSUNU KOYSAM SEÇİLİRİMİ KALDIRIN ARTIK”

Esnaf ziyareti sırasında bir lokantaya giren Akşener, işletme sahibiyle konuştu. Alım gücünün çok düştüğünü söyleyen işletme sahibi, “Biraz kulak çekmeye ihtiyaç var. Sizin özne, velinimet olmanız için ceketimi assam, kola kutusunu koysam seçilirimi kaldırın artık” ifadelerini kullandı.