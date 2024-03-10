Meral Akşener'den emekli zammı açıklaması. 'Ben sürekli mahsus konuşuyorum'

Özel Kelkit Balıkesir / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir’in Gönen ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yerel seçimlerde hizmet üzerinden oy verilmesi gerektiğine işaret eden Akşener, ”Bu seçime giderken emeklileri konuşuyorum ben sürekli mahsus konuşuyorum. Zam verilsin diye konuşuyorum. Emekli eğer hali düzeltilmeyecekse oy vermeyecek diyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞUCULUK BUCULUK ÜZERİNDEN KAVGA BİTMEDİ”

Türkiye’nin sert bir kutuplaşmadan geçtiğini söyleyen Akşener, “Siz de çırak çıkıyorsunuz. Halbuki seçim; seçmenin bayramıdır. Vizyonlar, projeler, hizmetler tartışılmalı. Hem yerel seçimde hem de yerel seçimde. Genel seçimde bir karar verdiniz 2023’te ve dediniz ki benim partime; siz muhalefet edeceksin, bizim sesimiz olacaksınız. Gözümüzün önünde tutuyoruz seni ve partini ama bizim sesimiz, bizim avukatımız olacaksınız. Çünkü muhalefetin görevi sizin avukatınız olmak. İktidara da döndünüz ve dediniz ki; siz de hizmet edeceksiniz. Ama bitmedi şu itişme, şuculuk buculuk üzerinden kavga bitmedi. Bunun üzerinden oy verildiği zaman da siz çırak çıkıyorsunuz. Halbuki onun şuculuğu, bunun buculuğu yanlış iş yapan varsa hukuk devreye girsin” ifadelerini kullandı.

Bu yerel seçimde hizmet üzerinden oy verirse esnafımız herkes kendini toplayacak bu ülkede” diyen Akşener, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından seçmenin çırak olmaktan kurtulacağını söyledi.

DYP-ANAP üzerinde örnekleme yapan Akşener, ”DYP-ANAP itiş kalkış yapardı. Rekabet had safhadaydı ama böyle değil. Giderdim ben bir kahvehaneye, bir sürü vaad verilmiş bir kısmı da yerine getirilmemiş bu arkadaşların karşısında bir kere otur demeden oturamazdık, ondan sonra hazır olda beklersin. Der ki; şunları şunları yapmadınız bu sefer oyumu ANAP’a vereceğim ve hazır ola geçirir bizi. Yani rekabet böyle olmalı onu anlatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ HALİ DÜZELMEZSE GENÇ MEZUN OLUNCA İŞ BULAMAZSA OY VERMEZ”

Bu seçime giderken emekliler hakkında bilerek konuştuğunu söyleyen Akşener, “Bu seçime giderken emeklileri konuşuyorum ben sürekli mahsus konuşuyorum. Zam verilsin diye konuşuyorum. Emekli eğer hali düzeltilmeyecekse oy vermeyecek diyorum. Bu genç mezun olduğunda iş bulamazsa oy vermeyecek diyorum. Bütün bunları dediğin zaman kulakları dikiliyor; hakikaten oy vermezse ben ne yaparım. Bu rekabeti oluşturduğumuz gün hepiniz kurtuluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“TOPRAKLARIMIZ EL ALTINDAN YABANCILARA SATILIYOR”

Program sırasında Meral Akşener’in yanına gelen bir buğday üreticisi,“Biz mazotu 3₺’ye alırken buğdayımız 3₺’ydi. Şu anda buğdayımız 9₺ ama mazot oldu 44₺. Mazot 11 misli oldu buğdayımız sadece 3 misli oldu. Bizim giderlerimiz %1000000 arttı ama gelirimiz %200 arttı. Gübremiz %700 arttı. Çok zor bir durumdayız. Arazilerimiz çatır çatır el altından yabancılara satılıyor. Kimlerin aldığı belli değil. Değişik değişik adamlar geliyor arazilere sahip çıkıyor. Meralarımı elden gidiyor. En büyük problemimiz meralarımız. Bir şekilde meralarımız elden gidiyor. Çok sıkıntılarımız var” ifadelerini kullandı.