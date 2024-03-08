İstanbul’un bu mahallesinde sadece 8 kişi oy kullanacak! İşte İstanbul’da en çok seçmen olan ilçeler

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İstanbul’un bu mahallesinde sadece 8 kişi oy kullanacak! İşte İstanbul’da en çok seçmen olan ilçeler
Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne sadece 23 gün kaldı. Ancak İstanbul’daki seçmen sayısı, geçen yıl Mayıs ayında yapılan genel seçimlere göre 36 bin 455 kişi düştü. En çok seçmene sahip ilçe 642 bin 455 kişiyle Esenyurt, en az seçmene sahip ilçe ise 13 bin 682 kişiyle Adalar oldu. Fatih ilçesi Eminönü semtindeki Sarıdemir mahallesinde ise sadece 8 seçmen sandığa gidecek.

Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228’i İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. İstanbul’da en az seçmenin bulunduğu Adalar ilçesinde 13,682 kişi oy kullanacakken, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt ilçesinde ise 642,455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar’da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yer alan İl Seçim Kurulu’na, geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek. Ayrıca, İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.

FATİH İLÇESİ EMİNÖNÜ SEMTİNDEKİ SARIDEMİR MAHALLESİNDE 8 SEÇMEN VAR

Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul’un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir, kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olarak öne çıkıyor. Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi’nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

İşte İstanbul’daki bazı ilçelerin seçmen sayıları:

Adalar: 13,682

Arnavutköy: 225,240

Ataşehir: 314,652

Avcılar: 302,286

Bağcılar: 511,524

Bahçelievler: 420,018

Bakırköy: 167,960

Başakşehir: 324,937

Bayrampaşa: 199,743

Beşiktaş: 132,536

Beykoz: 186,911

Beylikdüzü: 274,115

Beyoğlu: 165,518

Büyükçekmece: 198,947

20-Fatih: 262 bin 108

21-Gaziosmanpaşa: 353 bin 813

22-Güngören: 194 bin 56

23-Kadıköy: 385 bin 32

24-Kağıthane: 329 bin 356

25-Kartal: 365 bin 152

26-Küçükçekmece: 568 bin 584

27-Maltepe: 395 bin 769

28-Pendik: 545 bin 549

29-Sancaktepe: 344 bin 529

30-Sarıyer: 259 bin 165

31-Silivri: 149 bin 568

32-Sultanbeyli : 246 bin 458

33-Sultangazi: 374 bin 689

34-Şile: 37 bin 354

35-Şişli: 201 bin 665

36-Tuzla: 208 bin 680

37-Ümraniye: 529 bin 842

38-Üsküdar:401 bin 184

39-Zeytinburnu: 187 bin 77

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