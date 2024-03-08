İstanbul’un bu mahallesinde sadece 8 kişi oy kullanacak! İşte İstanbul’da en çok seçmen olan ilçeler

Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228’i İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek. İstanbul’da en az seçmenin bulunduğu Adalar ilçesinde 13,682 kişi oy kullanacakken, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt ilçesinde ise 642,455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar’da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yer alan İl Seçim Kurulu’na, geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek. Ayrıca, İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ile İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de kurul üyeliklerine devam edecek.
FATİH İLÇESİ EMİNÖNÜ SEMTİNDEKİ SARIDEMİR MAHALLESİNDE 8 SEÇMEN VAR
Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul’un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir, kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olarak öne çıkıyor. Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi’nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.
İşte İstanbul’daki bazı ilçelerin seçmen sayıları:
Adalar: 13,682
Arnavutköy: 225,240
Ataşehir: 314,652
Avcılar: 302,286
Bağcılar: 511,524
Bahçelievler: 420,018
Bakırköy: 167,960
Başakşehir: 324,937
Bayrampaşa: 199,743
Beşiktaş: 132,536
Beykoz: 186,911
Beylikdüzü: 274,115
Beyoğlu: 165,518
Büyükçekmece: 198,947
20-Fatih: 262 bin 108
21-Gaziosmanpaşa: 353 bin 813
22-Güngören: 194 bin 56
23-Kadıköy: 385 bin 32
24-Kağıthane: 329 bin 356
25-Kartal: 365 bin 152
26-Küçükçekmece: 568 bin 584
27-Maltepe: 395 bin 769
28-Pendik: 545 bin 549
29-Sancaktepe: 344 bin 529
30-Sarıyer: 259 bin 165
31-Silivri: 149 bin 568
32-Sultanbeyli : 246 bin 458
33-Sultangazi: 374 bin 689
34-Şile: 37 bin 354
35-Şişli: 201 bin 665
36-Tuzla: 208 bin 680
37-Ümraniye: 529 bin 842
38-Üsküdar:401 bin 184
39-Zeytinburnu: 187 bin 77