İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul'da 22 Ekim Pazar günü (yarın) düzenlenecek "14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşuşu" dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

KAYNAK: AA
İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek koşu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Abay Caddesi Eski Belediye Başkanlığı önünde 00.00-12.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

İlçede 08.00-12.00 saatlerinde ise Zakirbaşı, Balıklı Kazlı Çeşme, Belgrat Kapı Yolu, İmamhatip Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, Balıklı Silivrikapı Yolu, Balıklı Seyitnizam Yolu, 40. ve 246. sokaklar, Asımkazancıgil, Seyitnizam, Yunus Emre (gidiş-geliş), Rauf Denktaş, Semiha Şakir, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Zübeyde Hanım ve Gümüşsuyu Davutpaşa caddeleri ile İnönü Bulvarı trafiğe kapatılacak. Sahil Kennedy Caddesi kuzey ve güney yoldan gelen trafik ise 16/9 köprü istikametine kapalı olacak.

Yarış güzergahında bulunan cadde ve sokaklara çıkan bütün yollar da organizasyon sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl, Sahil Kennedy, Ambarlar ve Mevlana caddeleri ile Ekrem Kurt Bulvarı kullanılabilecek.

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Sokak ortasında silahlı kavga Gündem
Sokak ortasında silahlı kavga
İsrail Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu Dünya
İsrail Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
Araç sahiplerini kahredecek gelişme! Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini kahredecek gelişme! Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor
Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor Ekonomi
Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
Dev mobilya şirketi halka arz oluyor Ekonomi
Dev mobilya şirketi halka arz oluyor
Zorba gençler yakalandı. Liseli genci öldüresiye dövüp bıçaklamışlardı Gündem
Zorba gençler yakalandı. Liseli genci öldüresiye dövüp bıçaklamışlardı
Kassam Tugayları 2 ABD’liyi serbest bıraktı Dünya
Kassam Tugayları 2 ABD’liyi serbest bıraktı