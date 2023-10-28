İstanbullular Maltepe'deki Cumhuriyet kutlamasına akın etti

Maltepe'de düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlaması için için yüzbinlerce kişi Maltepe'ye akın etti. Büyük bir coşkuya yapılan kutlamalar yarın da devam edecek.
29 Ekim 2023 Pazar
Maltepe'de düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlaması için için yüzbinlerce kişi Maltepe'ye akın etti. Büyük bir coşkuya yapılan kutlamalar yarın da devam edecek.
Maltepe'de düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlaması için için yüzbinlerce kişi Maltepe'ye akın etti. Büyük bir coşkuya yapılan kutlamalar yarın da devam edecek.