İstanbullular Maltepe'deki Cumhuriyet kutlamasına akın etti

Maltepe'de düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlaması için için yüzbinlerce kişi Maltepe'ye akın etti. Büyük bir coşkuya yapılan kutlamalar yarın da devam edecek.