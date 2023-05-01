İstanbulspor derin nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadyumunda Giresunspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Eze ile öne geçti. 17. dakikada Giresunspor Bajic ile hem penaltıyı hem skoru eşitlemeyi kaçırdı.

İkinci yarıya İstanbulspor, kırmızı kartla başladı. Simon Deli'nin Bajic'e yaptığı müdahale sonrası Deli, kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca İstanbulspor, Giresunspor'u tek golle geçti ve düşme hattından çıkmayı başardı.

Bu sonuçla İstanbulspor 15. sıraya yükselerek puanını 32'ye, Giresunspor ise 16. sırada 27 puanda kaldı.