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İstanbulspor küme hattını kızıştırdı. Sivasspor'a üç attı

Süper Lig'de İstanbulspor, Sivasspor ile karşılaştı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 22:02
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İstanbulspor'dan üst üste üçüncü galibiyet

İstanbulspor küme hattını kızıştırdı. Sivasspor'a üç attı
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Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, evinde Sivasspor'u ağırladı.

Fatih Tekke'nin öğrencileri, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada penaltıdan Ethemi, 59. dakikada Duhaney ve 88. dakikada J. Eyenga-Lokilo attı.

Sivasspor'da Max Gradel, 80. dakikada kırmızı kart girerek oyun dışında kaldı.

İstanbulspor bu sezon ilk kez bir lig maçında üç gol birden atmayı başardı.

Bu sonuçla İstanbulspor 24 puan alarak, aynı puandaki Sivasspor'u yakaladı.

Sivasspor 15. sırada bulunurken, İstanbulspor 16. sırada yer alıyor.

Bu galibiyet sonrası küme hattı kızıştı.

 

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