İstanbul'u şimşekler aydınlattı. Yağışın kaç gün süreceği belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
İstanbul'u şimşekler aydınlattı. Yağışın kaç gün süreceği belli oldu

Kuvvetli olacağı yönünde uyarı üzerine uyarı yapılan yağış İstanbul'da başladı. Zaman zaman şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İl genelinde etkili olan yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu

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AKOM UYARMIŞTI: YAĞIŞ GELECEK SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) akşam saatlerinde başlayacak diyerek İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmış, sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini duyurmuştu.

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Gece bastıran sağanak yağış ile birlikte kuzeyli rüzgarlar İstanbul'da sıcaklıkların düşmesine neden oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARI YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İstanbul Valiliği vatandaşlara yağışlı hava uyarısı yapmış, İstanbul'da sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceğini duyurmuştu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Yaz sıcaklıklarının sürdüğü İstanbul'da havanın 21 dereceye kadar ineceği uyarısında bulunan İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alacak yağışların ise Perşembe gününe kadar sürmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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