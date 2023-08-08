İstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali olay oldu

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında 2. olan Firdevs, değişimiyle adından söz ettiriyor. Yarışma döneminde Abidin ile yaşadığı aşkla konuşulan Firdevs, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

İstanbul'u terk etmişti! Popstar Firdevs'in son hali olay oldu

2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in üstlendiği Popstar yarışması yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Güçlü sesiyle yarışmada finale kalan isimlerin arasında kalan Firdevs son imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

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BOLU'YA YERLEŞTİ

Yarışmada ikinci olan ve diğer yarışmacı Abidin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Firdevs, uzun bir süredir gözlerden uzak hayat yaşıyor.

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2014 yılında Erdoğan Avcı ile nikah masasına oturan Firdevs Güneş, eşiyle memleketi Bolu'da hayatına devam ediyor.

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Uzun bir süre önce İstanbul'dan taşınan Firdevs Güneş, zaman zaman sahnelere de çıkıyor.

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