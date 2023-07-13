İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi

İstanbul'da kış aylarında istenilen yağışların alınamaması sebebiyle barajlarda tehlike çanları çalıyor. Barajların doluluk oranının haricinde yeni bir uyardı daha geldi.

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 41. 89 oldu. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte doluluk oranı ise 71.51’di.

Doluluk oranı iyice düşen barajlar için Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, buharlaşmaya dikkat çekti.

Prof. Dr. Kurnaz, saatte bir 17 bin ton suyun buharlaştığını söyleyerek cuma günü bu oranın 34 bin tona çıkacağını ifade etti.

Prof. Dr. Kurnaz'ın konu ile ilgili cümleleri şu şekilde:

"Bu buharlaşma öncelikle havada ne kadar nem olduğuna bağlı, sonra havanın sıcaklığına bağlı, bir de rüzgar hızına bağlıdır. Bugün mesela öğle vakitlerinde Ömerli barajından her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. Cuma günü bu 34 bin tona çıkacak.

Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor. Rüzgar da azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak. Melen’den Ömerli barajına yaklaşık 100 bin ton su geliyor, bunun üçte biri cuma günü buharlaşacak demektir.

Ama bunu çarpı 24 diyerek bir güne yaymanın anlamı yok çünkü sabaha karşı baktığımız da bu buharlaşma neredeyse sıfıra yaklaşıyor. Öğle vakitlerinde artıyor ben burada en yüksek sayıyı söyledim. Yaz aylarında buharlaşma barajlarımız için en büyük problemlerden bir tanesi.

Geçen sene ki rakamlara baktığımızda neredeyse yarısı kadar su var barajlarımızda ama burada hiç kimsenin uykusunu kaçırmak istemiyorum.

'ARABA, HALI YIKAMAYALIM'

İstanbul’da barajlara gelen suyun önemli bir kısmı Melen’den geliyor. Melen de su olduğu müddetçe İstanbul’da çok uzun süre susuzluk çekilmez. Ama bu demek değil ki araba yıkayalım, halı yıkayalım, havuz dolduralım. Suyumuzu olabildiğince dikkatli kullanmamız gerekiyor.

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli 74.21, Darlık 58.19, Elmalı 33.26, Terkos 31.53, Alibey 23.19, Büyükçekmece 23.89, Sazlıdere 25.73, Istrancalar 34.78, Kazandere 6.6, Pabuçdere 4.6.