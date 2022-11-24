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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı tehlike çanları çalıyor

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçülürken, bu oran son bir yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Papuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:22
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir yılın en alt seviyesindi

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı tehlike çanları çalıyor
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İstanbul'da barajlarda son bir yılın en düşük doluluk oranına geriledi.Barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına indi alarm veriyor.  İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçülürken, bu oran son bir yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Eskiden suyla dolu olan Alibeyköy Barajı'nın büyük bölümü tamamen kurudu. Papuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçüldü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı. Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.19'du.

SON 10 YILIN 3. EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
İstanbul'un barajlarındaki yüzde 34.99 doluluk oranı son 10 yılın verilerine göre 3. en düşük seviyeye sahip. 2020 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 26.07 ölçülürken, 2016 yılında aynı tarihlerde yüzde 34.95 olarak kayıtlara geçmişti. Son 10 yılın Kasım aylarında ölçülen en yüksek doluluk oranı ise 2015 yılında yüzde 64.5 olarak ölçülmüştü.
İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarının 868.68 milyon metre küp su tutma kapasitesi var. Barajlarda bugün itibariyle 303.98 milyon metre küp su bulunuyor.

PAPUÇDERE BARAJINDA DOLULUK ORANI SADECE YÜZDE 3
İstanbul'un barajlarının en düşük doluluk oranı yüzde 3'le adeta kuruyan Papuçdere Barajı oldu. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 10.01 olarak ölçüldü. İstanbul'da bugün itibariyle en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 42.02 ile Büyükçekmece Baraj Gölü oldu.

ALİBEYKÖY BARAJINDA BİRÇOK ALANDAN SULAR ÇEKİLDİ
Öte yandan doluluk oranının yüzde 18.78 olarak ölçüldüğü Alibeyköy Barajı'nda eskiden suyla dolu olan bir çok alan tamamen kurudu. Bölgedeki son durum havadan da görüntülendi.(DHA)

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları;
Alibeyköy Baraj                                       doluluk oranı          %18.78
Büyükçekmece Barajı                            doluluk oran           % 42.20
Darlık                                                       doluluk oranı          % 35.62
Elmalı                                                      doluluk oranı          % 35.28
Istrancalar                                               doluluk oranı           % 27.33
Kazandere                                              doluluk oranı           % 10.02
Ömerli                                                     doluluk oranı           % 36.44
Papuçdere                                              doluluk oranı           % 3.00
Sazlıdere                                                doluluk oranı            % 41.37
Terkos                                                     doluluk oranı           % 40.05

 

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