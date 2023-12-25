İstanbul'un barajlarındaki son durum açıklandı! İSKİ son verileri paylaştı

İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla birlikte yükselişini sürdürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta %49.34 iken, etkili olan yağışlar sonrası %51.65’e yükseldi. Böylelikle, doluluk oranı geçen haftaya göre yüzde 2,31 arttı.

EN DOLU BARAJ ELMALI OLDU

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı’nda bulunurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26,13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İstanbul barajlarında son durum şu şekilde:

Büyükçekmece: 42.37

Sazlıdere: 32.64

Istrancalar: 70.02

Kazandere: 46.57

Pabuçdere: 26.13

Ömerli: 69.61

Darlık: 62.37

Elmalı: 85

Terkos: 41.45

Alibey: 62.58