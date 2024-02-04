İstanbul’un göbeğinde dehşet anları. Kadın yolun ortasında araçtan kendini yola attı sürücü yola düşen kadını zorla arabaya bindirdi

İstanbul Çekmeköy'de otoyolda kadına şiddet anları ortaya çıktı. Dün akşam yaşanan olayda seyir halindeki bir otomobilden bir anda yola savrulan kadının zorla sürücü tarafından araca bindirildiği görüldü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 RE 6768 plakalı otomobilin ön yolcu kapısını açan bir kadın, bir süre yolda bu şekilde ilerledi. Açık kapıdan sarkan kadın, daha sonra yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü, araçtan inerek yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi.

Sürücü, aracına binerek yoluna devam etti. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapısı açık ilerleyen otomobilden kadının yola düştüğü görülürken, araçtan inen sürücü kadını zorla otomobile bindiriyor.