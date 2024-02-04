İstanbul’un göbeğinde dehşet anları. Kadın yolun ortasında araçtan kendini yola attı sürücü yola düşen kadını zorla arabaya bindirdi

Kaynak: DHA
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları. Kadın yolun ortasında araçtan kendini yola attı sürücü yola düşen kadını zorla arabaya bindirdi
İstanbul Çekmeköy’de yolun ortasında dehşet anları yaşandı. Bir araçta kadının kapıyı açarak kendini zorla yere attığı görüldü. Sürücünün ise yere düşen kadını zorla araca bindirdiği görüldü.

İstanbul Çekmeköy'de otoyolda kadına şiddet anları ortaya çıktı. Dün akşam yaşanan olayda seyir halindeki bir otomobilden bir anda yola savrulan kadının zorla sürücü tarafından araca bindirildiği görüldü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 RE 6768 plakalı otomobilin ön yolcu kapısını açan bir kadın, bir süre yolda bu şekilde ilerledi. Açık kapıdan sarkan kadın, daha sonra yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü, araçtan inerek yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi.

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Sürücü, aracına binerek yoluna devam etti. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapısı açık ilerleyen otomobilden kadının yola düştüğü görülürken, araçtan inen sürücü kadını zorla otomobile bindiriyor.

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