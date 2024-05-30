İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması. Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması. Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

İstanbul’da FETÖ’nün kadın yapılanmasındaki üyelerin halka açık yerde sarılarak para vermeleri görüntülere yansıdı.

İstanbul’da FETÖ’nün kadın yapılanmasının ayağı deşifre edildi. Polis ekiplerinin takibi sonucu 38 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün para transferi güvenlik güçleri tarafından an be an görüntülendi.

Halka açık ve kalabalık alanda bulunan FETÖ’cü 2 kadın birbirlerine sarılarak poşet içerisinde para verdiği görüldü.

2 kişi gözaltına alındı ve operasyonlardın devamı geldi. MİT ve İstanbul Kaçakçılık Şubesinin operasyonu ile 38 şüpheli gözaltına alındı.

38 şüpheliden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kandırılarak örgüt evlerine götürülen 14 çocuk da kurtarıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Çocuklar evlerde örgütsel propaganda yapıldığını söyledi.Örgüt üyelerinin internet mesajlaşma uygulamaları üzerinden yazıştığı ve tamamının 18 yaşın üzerinde olduğu vurgulandı.

Öte yandan FETÖ'nün İstanbul'daki kadın sorumlusunun Almanya’da yaşadığı tahmin edilen firari Örgüt Yöneticisi Tuğba K. olduğu tespit edildi.

Tuğba K.'nın, İstanbul’daki sözde FETÖ kadın yapılanmasını üst düzey terör örgütü yöneticisi olan 4 kişiyle birlikte yönettiği anlaşıldı.

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