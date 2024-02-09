İstanbul’un göbeğinde icradan satılık kelepir otel

İstanbul’un tarihi ve turistik merkezi olan Fatih’te, icra yoluyla satışa sunulan bir otel dikkat çekiyor. Guraba Hüseyinağa Mahallesi’nde yer alan otel, 892 ada 2 parselde, 102 metrekarelik bir arsa üzerinde 5 katlı olarak inşa edilmiş. Otelin toplam kullanım alanı ise 510 metrekare olarak belirlenmiş.

Otelin içinde 24 adet oda, 24 adet banyo, bir adet resepsiyon, bir adet mutfak, bir adet yemek salonu ve bir adet teras bulunuyor. Otelin bulunduğu bölge, İstanbul’un en işlek ve en değerli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Otelin yakınlarında Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı, Yerebatan Sarnıcı, Eminönü ve Sirkeci gibi tarihi ve kültürel mekanlar yer alıyor. Ayrıca otel, ulaşım açısından da avantajlı bir konumda bulunuyor.

Otelin önünden tramvay, otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçları geçiyor. Otelin havaalanına uzaklığı ise yaklaşık 20 kilometre olarak ölçülüyor.

Otelin icradan satışa çıkarılmasının nedeni ise borçlarını ödeyemeyen sahibinin iflas etmesi olarak açıklanıyor. Otelin sahibi, bankalara ve diğer alacaklılara toplam 40 milyon TL civarında borçlandığı iddia ediliyor.

Bu nedenle otel, icra müdürlüğü tarafından satışa çıkarılıyor. Otel için belirlenen muhammen bedel ise 31 milyon TL olarak duyuruluyor. Bu bedel, otelin piyasa değerinin altında olduğu için alıcılar tarafından cazip bulunuyor.

Otelin satışı için iki ayrı ihale düzenlenecek. İlk ihale 18 Nisan 2024 tarihinde saat 11.40’ta, ikinci ihale ise 17 Mayıs 2024 tarihinde aynı saatte icra müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

İhalelere katılmak isteyenlerin, otelin muhammen bedelinin yüzde 20’si oranında teminat yatırması gerekiyor. Ayrıca ihalelere katılmak isteyenlerin, oteli yerinde görmek için randevu alması da şart koşuluyor.

İstanbul’un merkezinde bulunan ve icradan satışa çıkarılan bu otel, hem yatırımcılar hem de turizm sektörü için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Otelin satışı, İstanbul’un emlak piyasasını da hareketlendirecek gibi görünüyor. Otelin kimin tarafından ve ne kadar bir bedelle satın alınacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.