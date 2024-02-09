Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı

Kaynak: AA
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 9.016,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,09 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.985,89 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 0,84 ile sigorta geçti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
İstanbul’un göbeğinde icradan satılık kelepir otel
Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Dikkat bu plakaların 32 bin lira cezası var. Emniyet uyarmıştı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi
Son Haberler
Sindirim sistemi saat gibi çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırır. İşte şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Sindirim sistemi saat gibi çalıştırıyor. Hazmı kolaylaştırır. İşte şifa deposu ot
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gökhan Zan’dan kendisini hedef alan Lütfü Savaş’a: Müteahhitlerinizi AK-lamadınız mı? Gündem
Gökhan Zan’dan kendisini hedef alan Lütfü Savaş’a: Müteahhitlerinizi AK-lamadınız mı?
İstanbul'un göbeğinde dehşet. Otomobil ile önünü kesip başından vurdular Gündem
İstanbul'un göbeğinde dehşet. Otomobil ile önünü kesip başından vurdular
Szymanski'nin 7 yıl önceki antrenman videosu ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Başarının sırrı bu görüntülerde saklı Spor
Szymanski'nin 7 yıl önceki antrenman videosu ortaya çıktı. Görenlerin ağzı açık kaldı. Başarının sırrı bu görüntülerde saklı
HÜDA PAR’ın iki adayı daha Hizbullah üyesi çıktı Gündem
HÜDA PAR’ın iki adayı daha Hizbullah üyesi çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir? Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci kimdir?