İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla ateş açtılar

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla ateş açtılar

Şişli'de, iki grup arasında yaşanan, silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Bir süre sonra bölgeden ayrılan grup üyeleri, ellerine aldıkları pompalı tüfek ve tabancalarla geri geldi. Tartıştıkları diğer grup üyelerini gören şüpheliler, silahlarla ateş etti.

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SİLAHLI SALDIRIDA BABA VE OĞLU YARALANDI

Silahlı saldırıda baba, oğul ve bir kişi yaralandı, saldırganlar olay yerinde kaçtı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleden sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

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