İstanbul'un gözde AVM'si satılacak mı? Resmi açıklama geldi

İstanbul’un en prestijli alışveriş merkezlerinden Zorlu Center’ın satılacağına dair ortaya atılan iddiaların, Zorlu Holding tarafından gerçek dışı olduğu ileri sürüldü. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, holdingin finansal borçlarını tam ve zamanında ödediği vurgulanarak, Zorlu Center’ın satışına ilişkin herhangi bir yönetim kurulu kararının bulunmadığı ifade edildi. Şirket, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu haberlerin şirketle ilişkisi olmadığını belirtti.

Zorlu Center'ın AVM bölümünün satılacağına yönelik iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım haber sitelerinde, Grubumuz CEO'su Sn. Ömer Yüngül'ün 20.05.2025 tarihindeki basın açıklamaları ile ilgili haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9'uncu maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:

Şirketimizce finansal borç geri ödeme yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilmektedir.

Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır. Mevcut durum itibarıyla sermaye piyasası mevzuatına aranan önemlilik eşiklerini aşan bir durum söz konusu değildir.

"SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şirket aktiflerimizin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibarıyla alınmış yönetim kurulu kararı bulunmamakta olup, şirketimizin söz konusu haberler ile ilişkisi yoktur. Olası aktif satışları ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde şirketimiz özelinde değerlendirilecek bir konudur.

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Şirketimizce hasılat politikası ve hasılatın bölgesel çeşitlendirilmesi kapsamında, Amerika pazarına ilişkin fırsatlar yakınen takip edilmekte olup, muhtelif işbirlikleri üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.

İŞTEN ÇIKARTMALAR

Zorlu Holding’in 4,9 milyar dolarlık borç yükü altında olduğu iddiaları, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılıyordu. Bu söylentiler, holdingin amiral gemisi Vestel’in 2 bin çalışanı işten çıkaracağını açıklamasıyla daha da alevlendi.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların operasyonel verimliliği artırmak ve kaynak kullanımını optimize etmek amacıyla yapıldığını belirtti. Yüngül, bu kararın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda alındığını ve çalışanların yasal haklarına tam riayet edildiğini vurguladı.