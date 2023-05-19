İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda onlarca tarihi eserle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon

(AA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, farklı tarihlerde Sancaktepe ve Eyüpsultan'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

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Adreslerdeki aramalarda, tarihi eser olarak değerlendirilen 42 sikke, 4 kase ve antik testi, yüzük, 4 kandil, ok ucu ile 30 kültürel obje ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

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