İstanbul'un meşhur börekçisi ifşa oldu: Kıyma yerine sakatat kullanmışlar!

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İstanbul'un meşhur börekçisi ifşa oldu: Kıyma yerine sakatat kullanmışlar!

İstanbul'un meşhur 'Sarıyer Börekçisi'nde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor.

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Türkiye'nin gündeminde günlerdir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi var.

SARIYER BÖREKÇİSİ DE LİSTEDE YER ALDI

7 Kasım'da 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen İstanbul'un meşhur börekçisi şaşkınlık yarattı.

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'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde İstanbul’un ünlü börekçileri arasında bulunan 'Sarıyer Börekçisi' de yer aldı.

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