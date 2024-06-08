İstanbul'un yanı başında mor turizm başladı

İstanbul'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ'da havaların ısınmasıyla birlikte lavanta tarlaları da renklendi. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere farklı illerden gelen vatandaşlar, bu muhteşem mor güzelliği görmeye akın etmeye başladı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 7 dönümlük lavanta tarlası, ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'dan gelen ziyaretçiler, tarlaları çok beğendiklerini ve çok güzel hazırlandıklarını ifade ettiler. Lavanta tarlalarının harika olduğunu da eklediler.

Tarlanın sahibi Hakan Turgut ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birbirinden güzel dekorasyonlarımızla lavanta bahçemizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizden yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Herkesi birbirinden güzel fotoğraflar çekilmeye davet ediyoruz."