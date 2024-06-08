İstanbul'un yanı başında mor turizm başladı

Kaynak: İHA
İstanbul'un yanı başında mor turizm başladı

İstanbul'a yakınlığıyla son yıllarda lavanta tarlalarıyla öne çıkan Tekirdağ'da, lavanta çiçekleri açtı ve tarlalar mora büründü. Mor renge bürünen tarlaların ilk misafirleri İstanbul'dan oldu.

İstanbul'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ'da havaların ısınmasıyla birlikte lavanta tarlaları da renklendi. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere farklı illerden gelen vatandaşlar, bu muhteşem mor güzelliği görmeye akın etmeye başladı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yaklaşık 7 dönümlük lavanta tarlası, ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'dan gelen ziyaretçiler, tarlaları çok beğendiklerini ve çok güzel hazırlandıklarını ifade ettiler. Lavanta tarlalarının harika olduğunu da eklediler.

Tarlanın sahibi Hakan Turgut ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birbirinden güzel dekorasyonlarımızla lavanta bahçemizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizden yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Herkesi birbirinden güzel fotoğraflar çekilmeye davet ediyoruz."

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