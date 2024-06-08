Meteoroloji’den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA
Meteoroloji’den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde kuvvetli yağışların beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın beklenen yerel kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.

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