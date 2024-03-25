İşte adı üstünde olan ve şeker hastalarına iyi gelen ot

Sağlık bilincine sahip bireyler, geleneksel tedavilere alternatif olarak doğal yöntemlere yöneliyor ve bu alana olan ilgilerini giderek artırıyorlar.

Diyabet hastaları için faydalı olduğu bilinen bir bitki olan diyabet otu, bu doğal çözümler arasında yer alıyor.

Peki, diyabet otu tam olarak nedir?

Bu bitki, baklagiller ailesine ait, çok yıllık bir bitki türüdür. Boyu 40 ila 120 cm arasında değişebilir ve alt kısımları seyrekleşirken, üst kısımları yoğun bir şekilde dallanır.

Yaprakları, karşılıklı bir düzende ve kanat biçimindedir. Oval ya da eliptik şekilli yaprakların kenarları düz, sapları kısa ve renkleri koyu yeşildir.

Çiçekler, üst yaprakların dibinden çıkan uzun saplar üzerinde salkım halinde yer alır. Kelebek formunda olan çiçekler, açık mor, eflatun ya da beyaz renklerde olabilir.

Meyvesi, küçük ve ince fasulye kabuklarına benzer. Bitkinin kökleri, kazık kökler şeklinde ve oldukça sağlamdır.

Faydalarına gelince:

Emziren annelerde süt üretimini teşvik eder.

Küçük dozlarda tüketildiğinde kan şekerini düşürücü etkisi vardır, bu da diyabet hastaları için yararlıdır.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Kullanımı ise şu şekildedir:

Kurutulmuş bitkinin (sap, yaprak ve çiçeklerinden oluşan) bir tatlı kaşığı alınır, bir bardak kaynar su içine atılır ve 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Elde edilen infüzyondan günde iki defa, birer bardak içilmesi önerilir.

Ancak yüksek dozlarda tüketiminden kaçınılmalıdır.