İşte Akciğer Kanserinin ilk belirtileri

Akciğer kanseri, akciğerlerdeki hücrelerin anormal bir şekilde büyüyerek tümör oluşturması ve vücudun diğer bölgelerine sıçraması (metastaz) durumudur. Akciğer kanseri, dünyada en çok görülen ve ölüme neden olan kanser türüdür. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara içmektir, ancak diğer faktörler de rol oynayabilir.



Akciğer kanserinin ilk belirtileri genellikle şunlardır:

Sürekli veya kanlı öksürük

Nefes almada zorluk

Kilo kaybı ve iştahsızlık

Yorgunluk ve halsizlik

Göğüs veya sırt ağrısı

Ses kısıklığı veya değişikliği

Hışıltılı solunum

Akciğerlerde görülemeyen kitleler (röntgen veya tomografi ile tespit edilebilir)

Bu belirtiler akciğer kanserinin yanı sıra başka hastalıkların da işareti olabilir, bu yüzden kesin tanı için doktora görünmek gerekir.



Akciğer kanseri, akciğer hücrelerindeki DNA'da meydana gelen hasarlar sonucu ortaya çıkar. Bu hasarlar, sigara dumanı, hava kirliliği, radon gazı, asbest, bazı virüsler veya aile öyküsü gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanabilir. Bu hasarlar, hücrelerin normalden daha hızlı bölünmesine ve ölmemesine neden olur. Bu da, akciğer dokusunda anormal hücre kümelerinin oluşmasına ve sağlıklı hücreleri baskılamasına yol açar. Bu anormal hücreler, kan veya lenf yoluyla diğer organlara da yayılabilir ve kanserin ilerlemesine neden olur.



Akciğer kanserinin yayılma (metastaz) yolları şunlardır:

Lenfatik sistem: Kanser hücreleri, lenf damarları ve lenf düğümleri aracılığıyla vücudun diğer bölgelerine ulaşabilir.

Kemik iliği: Kanser hücreleri, kemik iliğinden geçerek vücudun diğer bölgelerine ulaşabilir.

Tüp: Kanser hücreleri, böbrek, trakea, bronş gibi tüp şeklindeki organlardan geçerek vücudun diğer bölgelerine ulaşabilir.

Kan: Kanser hücreleri, kan damarları aracılığıyla vücudun diğer bölgelerine ulaşabilir.



Akciğer kanserinin yayılma hızı ve şekli, kanser türüne, evresine ve kişinin durumuna göre değişir. Kanserin yayılmasını önlemek veya yavaşlatmak için, erken tanı ve tedavi çok önemlidir.



Akciğer kanseri teşhisi konulan kişilerin yaşam süresi, kanserin evresine, kişinin durumuna ve tedavi seçeneklerine göre değişir. Genel olarak, akciğer kanseri erken evrede yakalandığında, daha uzun bir yaşam süresi beklenir. Ancak, kanser ilerledikçe, yaşam süresi kısalır. Her kişinin durumu farklıdır ve yaşam süresi tahminleri yapmak için doktorla konuşmak gerekir.



Akciğer kanseri, vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz yapabilir). En sık yayıldığı bölgeler şunlardır:

- Kemik: Kol, bel, omuz, kaburga ve pelvis gibi kemiklere yayılabilir.

- Lenf düğümleri: Boyun, koltuk altı, göğüs veya karın bölgesindeki lenf düğümlerine yayılabilir.

- Akciğer: Akciğerde başka bir kanser odak noktası (multifokal kanser) oluşturabilir.

- Beyin: Beyne yayılma (serebral metastaz) akciğer kanserinin en sık görülen yayılma şeklidir.

- Başka bir organ: Akciğer kanseri, mesane, karaciğer, pankreas gibi diğer organlara yayılabilir.