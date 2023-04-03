Editör: Naim Arıoğlu



Gıda alerjisi olan kişilerin, farkında olmadan ya da bilmeyerek tükettiği gıdalar rahatsız edici seviyede sağlık sorunlarına yol açıyor. İşte alerjiyi tetikleyen besinler ve nedenleri…

GIDA ALERJİSİ NASIL BAŞLIYOR

İlk seferde döküntü ve kaşıntı gibi alerji belirtileri ile karşılaşılmaz fakat vücudunuz gıdaların tekrar alınması durumunda tetikte olacaktır ve tüketilen gıdanın kötü bir şey olduğunu düşünecektir. Tetikleyici bir gıda yediğinizde veya içecek içtiğinizde, bağışıklık sisteminiz bunu kötü bir şey olarak algılıyor. Bu durumun tekrarlanmasından sonra ise kaşıntı, şişme ve döküntü gibi alerjik belirtiler ortaya çıkmaktadır.

GIDA ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELER

Eğer alerjik gıdalardan tüketirseniz, genellikle oldukça hızlı bir şekilde alerji belirtileri görülebilir. 2 dakikadan 2 saate kadar uzanan bir sürede aşağıdaki durumlar gerçekleşebiliyor.

Kusma, ishal veya karın krampları

Boğaz ve ses tellerinde şişme

Ağızda karıncalanma veya kaşıntı

Yüz, dil ya da dudaklarda şişme

Öksürük veya hırıltı

Nefes darlığı

Kurdeşen veya deri döküntüsü

GIDA ALERJİSİNE NEDEN OLAN BESİNLER

Yumurta

Yumurta, gıda alerjisi olanlar için yaygın bir tetikleyici. Erişte, mayonez ve unlu mamul tüketiminde dikkatli olunmalı. Yumurta, grip aşısı yapımında da kullanılmaktadır, bu sebeple grip aşısı olmadan önce doktorunuza danışın.

Kabuklu Deniz Ürünleri

Bir yetişkin olarak kabuklu deniz ürünleri tüketiminden sonra, vücudunuz alerjik reaksiyon gösterebilir. Karides, yengeç, kerevit ve istakoz ciddi reaksiyonlara neden olabilir. İstiridye, midye, salyangoz, ahtapot ve kalamar da aynı şekilde reaksiyon oluşmasına yol açabilir. Eğer alerjikseniz, tüm kabuklu deniz ürünlerinden kaçınmalısınız.

Fındık

Fındık, hemen hemen her yerde bulunabilen bir gıda. Hatta shea yağı gibi fındık yağından yapılan losyonlar bile var. Eğer alerjik iseniz ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı, Antep fıstığı, Brezilya cevizi ve çam fıstığı tüketimine dikkat edilmeli.

Yer Fıstığı

Yer fıstığı, gıda alerjisi olan kişiler için oldukça tehlikeli olabilir. Bu sebeple bir ürün alırken etiket bilgilendirme kısmını dikkatle incelemek gerekli. Ürünü alırken, nasıl hazırlandığını sorun ve alerjiniz olduğunu da belirtin. Eğer fıstığa alerjiniz var ise ceviz, fındık, fıstık vb. gıdalar vücudunuzun alerjik reaksiyon göstermesine yol açıp, sizi rahatsız edebilir.

Süt ve Süt Ürünleri

Süt, çocuklar için en yaygın gıda alerjisi tetikleyicilerinden biridir. Sütün birçok faydası var fakat alerjisi olanlar için tehlike arz edebilir, bu sebeple ambalajlı gıdaların üzerindeki etiketlere bakmadan geçmeyin. Şöyle ki, ton balığı gibi ürünlerin içerisinde bile süt proteini bulunabilmekte.

Balık

Taze somon, ton balığı veya pisi balığı ciddi alerjik reaksiyonlar oluşmasına neden olabilir. Eğer sadece belirli bir balık türüne alerjiniz var ise, diğer balık türlerinden herhangi birisinin tüketimi sonrası reaksiyon görülmesi oldukça olasıdır. Buna ek olarak, Çin yemekleri seven biriyseniz, birçok Çin restoranında balık sosu kullanılmasından dolayı oluşabilecek alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız.

Soya

Ekmek, kurabiye, işlenmiş et ve cipsler hepsi soya içerebilir. Eğer alerjiniz var ise bu tarz gıdalardan sakınmalı ve etiketleri dikkatlice incelemelisiniz. Yetişkinlere göre bebekler ve çocuklarda soya alerjisi görülmesi daha muhtemeldir.

Buğday

Eğer buğday alerjiniz var ise arpa, yulaf, çavdar, mısır ve pirinç gibi gıdalar genellikle güvenlidir. Bulgur, kuskus ve irmik gibi gıdalar alerjik reaksiyon konusunda tehlike oluşturabileceği için bu tip gıdaların tüketiminden kaçınmalısınız.