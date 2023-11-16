İşte Alzheimer'in yeni bir erken belirtisi

Gündüz vakti uzun şekerlemeler Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olabilir.

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
İşte Alzheimer'in yeni bir erken belirtisi

Yaşlı bireylerin gündüz uyuma alışkanlıklarını izleyen araştırmaya göre bu uykuların süresindeki artış Alzheimer gelişiminin artması ihtimaliyle ilişkilendirildi. Bilim insanları fazla şekerlemenin Alzheimer’a neden olabileceğinden çok, bunun hastalığın erken bir işareti olabileceği görüşünde.

ABD’deki California San Francisco Üniversitesi psikiyatri bölümünden Dr. Yue Leng çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Hızlandırılmış yaşlanmanın sinyali olabilir. Kilit nokta şu; eğer eskiden şekerleme yapma alışkanlığınız olmadığı halde artık gün içinde daha uykulu hissetmeye başladıysanız bu kognitif sağlığınızın düştüğünün göstergesi olabilir.“

Araştırmacılar yaş ortalaması 81 olan 1000’den fazla katılımcıyı yıllarca izledi.

Katılımcılar hareketliliği takip eden saat benzeri bir cihaz taktı. Sabah 9’dan akşam 7’ye kadar her uzun süreli hareketsizlik şekerleme olarak yorumlandı. Katılımcılara ayrıca her yıl kognitif değerlendirme testleri yapıldı.

Çalışmanın başında katılımcıların yüzde 76’sında herhangi bir kognitif bozukluğa rastlanmazken, yüzde 20’sinde hafif düzeyde bozulma, yüzde 4’ünde Alzheimer hastalığı görüldü. Kognitif bozukluk gelişmeyen katılımcılarda günlük şekerleme süresi yıllık bazda ortalama 11 dakika artarken, bu rakam hafif düzeyde kognitif bozukluk tanısından sonra iki katına çıkarak 24 dakika oldu. Alzheimer teşhisinden sonraysa üç katına çıkarak 68 dakikaya ulaştı.

Alzheimer and Dementia dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sonuç olarak günde bir saatten fazla şekerleme yapan katılımcılarda Alzheimer gelişme riski bir saatten az yapanlara göre yüzde 40 daha fazla olduğu görüldü. Ayrıca günde en az bir kere şekerleme yapanların, yapmayanlara göre Alzheimer riskinin yüzde 40 daha fazla olduğu sonucuna varıldı..

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