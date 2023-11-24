Gençlerde Alzheımer'ın belirtileri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar, Alzheimer’ın daha genç yaştaki bireylerde unutkanlık yerine öfke kontrol bozukluğu ve mekan tanıma zorluğuyla başladığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gençlerde Alzheımer'ın belirtileri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; Alzheimer, gerçek nedeni henüz bilinmeyen, ancak genetik faktörlerin önemli rol oynadığı anlaşılan kronik bir beyin hastalığıdır.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Oğuz Tanrıdağ, “Alzheimer, ilk evrede demans (bunama) değildir. Hastalığın son evresinde ortaya çıkan ‘Unutkanlık demansı’ vardır. Ancak, her demans Alzheimer değildir. Alzheimer dışında, Damarsal demans, davranış demansı, Parkinson demansı gibi farklı demans türleri de mevcuttur.” sözlerini kullandı.

GENÇLERDE ALZHEIMER'IN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alzheimer hastalığı sadece yaşlılarda değil, gençlerde de görülebiliyor. Bu durum, özellikle aile geçmişinde erken Alzheimer olanlar için geçerli.

Erken Alzheimer hastalarında unutkanlık yerine davranış değişiklikleri daha belirgin oluyor.

Uzmanlara göre, genç Alzheimer hastalarında beynin zayıflamasına bağlı olarak öfke patlamaları ve yön bulma güçlüğü yaşanıyor.

Erken Alzheimer hastalığı, geç Alzheimer hastalığına göre daha hızlı ilerliyor ve psikolojik sorunlar daha şiddetli oluyor.

Alzheimer hastalığını ilk kez tanımlayan doktorun hastası 55 yaşında ölmüştü ve hastalık 40'lı yaşlarda başlamıştı. Daha sonra erken Alzheimer hastalığına yol açan üç kromozom daha bulundu. Bunlar 1, 14 ve 21 numaralı kromozomlardır.

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