İşte asitli içeceklerin müthiş zararları

Asitli içeceklerin sağlığa çok ciddi 5 etkisi…

Çoğu uzman, sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli veya kafeinli içecekler yerine su içilmesini tavsiye ediyor. 7’den 70’e birçok insanın sevdiği asitli içecekler insan sağlığına zarar veriyor.

Asitli ve gazlı içeceklerin içerdiği zararlı ve kimyasal maddeler özellikle çocuklarda sorun yaratabiliyor. İşte asitli içeceklerin bilinmeyen ama çok önemli 5 etkisi…

Günde yaklaşık 2 bardak asitli içecek içerseniz hücreleriniz 6 yıl daha çabuk yaşlanır. Yapılan araştırmalara göre uzmanlar günde birkaç asitli içecek içmenin ergenlikte reglin daha erken başlamasına neden olduğunu belirtmiştir.

Asitli içeceklerin en zararlısı kola, kemiklere büyük hasar verir. Kolanın içindeki asit kemiklerdeki mineral miktarını düşürür ve bu durum kemik erimesine neden olabilir. Günde 2 bardak asitli içecek içmek sizi şeker hastası yapar ve tat alma duyunuzu köreltir.

Asitli içeceklerden meyve aromalı olanlar da göründüğü kadar sağlıklı değil.

Meyve aromalı asitli içecek içenlerde karaciğer yağlanması çok fazla görülür.