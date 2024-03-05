Sakın mutfağınıza sokmayın! Sigara kadar zehirli

Yediğimiz her şey vücudumuzu etkiler. Bu yüzden besin maddelerini dengeli almalı ve zararlı yiyecekleri azaltmalıyız.

Sağlıklı beslenmek, hem şimdiki hem de gelecekteki sağlığımız için faydalıdır.

Sağlıklı beslenmenin temel kuralları şunlardır:

- Denge: Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral gibi farklı besin gruplarını yeterli miktarda alın.

- Çeşitlilik: Farklı renklerde meyve ve sebze, farklı protein kaynakları gibi çeşitli besinleri içeren bir diyet yapın.

- Ölçülülük: Porsiyon boyutuna dikkat edin ve fazla yemeyin. Kalori ihtiyacınıza göre ayarlayın.

- Tazelik ve doğallık: İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durun. Mümkünse taze, doğal ve organik gıdalar seçin.

- Sıvı: Günde en az 8 bardak su için. Su, vücudunuzun çalışması için şarttır.

- Tuz ve şeker: Tuz ve şeker miktarını azaltın. Fazla tuz, tansiyonu yükseltir; fazla şeker, obezite ve diğer sorunlara yol açar.

- Sağlıklı yağlar: Doymamış yağlar gibi sağlıklı yağlar kullanın. Bunlar avokado, zeytinyağı, fındık ve tohumlarda vardır.

- Protein kaynakları: Tavuk, balık, yumurta, kırmızı et (az), baklagiller, tofu ve süt ürünleri gibi iyi protein kaynakları tüketin.

Tam tahıllar: Tam tahıllı ürünler, beyaz una göre daha sağlıklı bir seçimdir. Tam tahıllar, lif ve besin açısından daha zengindir.

Sağlıklı atıştırmalıklar: Açlık hissettiğinizde sağlıklı atıştırmalıklar seçmeye özen gösterin. Örneğin, fındık, yoğurt, meyve veya sebzeler iyi alternatiflerdir.

Düzenli öğünler: Gün boyunca düzenli olarak yemek yiyin. Aç kalmayın ve öğünleri kaçırmayın.

Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı, genel sağlığınızı korumanıza ve kronik hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir. Ancak herkesin farklı ihtiyaçları vardır, bu yüzden kişisel sağlık durumunuzu ve hedeflerinizi göz önünde bulundurarak bir beslenme planı hazırlamak önemlidir.

Bir beslenme uzmanına veya diyetisyene başvurmak da size yardımcı olabilir. Ayrıca bazı besinlerin vücudunuza zararlı olduğunu unutmayın.

İŞLENMİŞ ET

Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etler sağlığınız için çok zararlıdır. Bu yiyecekler, sağlıksız bir kategori olarak ayrı tutulmalıdır.

Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve benzerleri, diyetinizde yer vermemeniz gereken gıdalardır.

Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak belirledi, yani kanser yapıcı oldukları kesindir. İşlenmiş etler, taze ette olmayan kimyasallar barındırır.

SOSİS

İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski” adlı bir çalışmada, işlenmiş et yemenin koroner arter hastalığına yakalanma riskini arttırdığı kanıtlanmıştır.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidratlar, beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve benzerlerini içerir.

Rafine tahıl ürünleri, vücudumuzda iltihap oluşumuna neden olur, ayrıca şeker miktarı yüksektir ve obeziteyle bağlantılı.

HİDROJENE YAĞLAR

Bu yağlar, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde bulunur.

Hidrojenlenmiş yağların, ölüm oranlarını yükselttiği kesin olarak kanıtlanmıştır. Fıstık ezmesi gibi birçok popüler ürün hidrojene yağlar içerdiği için, tüketicilerin paketlenmiş gıdaların içerik etiketlerini okumaları gerektiğini söylendi.