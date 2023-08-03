İşte Beşiktaş'ın Tirana maçı ilk 11'i. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Arnavutluk ekibi KF Tirana takımı ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Temsilcimiz İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanmıştı.
Arena Kombetare'de saat 21.00'de başlayacak maç S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmanın hakemi İngiltere'den Stuart Attwell.
Teknik direktör Şenol Güneş, tur için avantajlı olmalarına rağmen sahaya yine galibiyet için çıkacaklarını belirtti.
Güneş'in sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Onana, Gedson, Muleka, Aboubakar.