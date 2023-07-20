İşte Beşiktaş'ın yeni transferi: Kim bu David Okereke

Beşiktaş, İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen Brezilyalı stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirmişti.
Lyanco'nun imza atması beklenirken, Nijeryalı santrfor David Okereke ile de anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.
Siyah beyazlıların Okereke'nin kulübü Cremonese ile de anlaştığı belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da imza atması bekleniyor.
KİM BU DAVİD OKEREKE?
David Okereke 29 Ağustos 1997 doğumlu.
19 yaşında İtalya'nın Spezia takımına transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını attı.
Ardından Perugia'ya geçti. Belçika'nın Club Brugge takımında 4 sezon forma giydi.
Geçen sezonun başında da Cremonese'ye transfer oldu.
Okereke geçen sezon 38 maçta 9 gol attı.