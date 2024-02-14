İşte Brokolinin az bilinen yararları

Batı Anglia Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda, bu sebzenin özel bir çeşidi, standart brokoliden daha çok besleyici madde içeriyor. Hücre ve fare deneylerinde, brokolinin kıkırdaklara zararlı olan bir enzimi baskıladığı ve eklemleri koruyan sulforaphane adlı bir madde ürettiği görülüyor.

Eklem sorunları olan gönüllüler üzerinde de denenen bu brokoli türü, ameliyat öncesinde iki hafta boyunca günde 100 gram tüketiliyor. Dr Rose Davidson ve ekibi, brokolinin eklem hastalıkları üzerindeki etkisini bu şekilde ölçmeye çalışıyor. Davidson, “Bu miktar, çoğu insanın rahatlıkla yiyebileceği bir ölçü” diyor.

Dr Davidson, brokoli diyetinin mucizevi sonuçlar vermeyeceğini, ancak eklem hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabileceğini düşünüyor. Beneforte adı verilen bu brokoli türü, İngiltere Gıda Araştırmaları Merkezi’nde geliştirildi. İngiltere’de 8.5 milyon kişi, eklem kıkırdağının aşınması sonucu ortaya çıkan dejeneratif eklem hastalığından muzdarip.