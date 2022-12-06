6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte değeri en yüksek o besinler

Gün içinde kendinizi yorgun hatta bitap düşmüş hissedebilirsiniz. Böyle durumlarda bazı besinler anında bedeninizi zıpkın gibi yapıyor. İşte o besinler…

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 07:55
Takip Et

İşte değeri yüksek besinler

İşte değeri en yüksek o besinler
+
Aa
-

Sabah uyandınız bedeninizi yataktan kaldıracak mecaliniz yok. İşe gidecek gücü kendinizde hissedemiyorsunuz. İşte böyle anlarda hemen birazdan okuyacağınız besini yemeniz gerekiyor. İşte o beş besin maddesi:

HİNDİSTAN CEVİZİ
Hindistan cevizi kalorisi en yüksek besinlerden biri. İçerdiği protein, lif ve yağ sayesinde daha uzun süre tok tutuyor, direnç veriyor.

KURU ÜZÜM
Hem doğal hem de ilave şeker barındırmıyor. Düzenli kuru üzüm tükettildiğinde yemek sonrası glikoz seviyesi ve kan basıncı değerleriniz dengeye giriyor.

ANTEP FISTIĞI
En düşük kalorili ve en az yağlı çerez. Lif ve protein açısından da zengin. Günde 40 gram kadar yemek kalp hastalığı riskini azaltıyor.

BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolataya kim hayır diyebilir? Tansiyonu düşürüyor ve kolesterol değerlerini iyileştiriyor.

ZEYTİNYAĞI

Sağlık deposu, yüksek kalorilerin baş tacı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağlar ve bol antioksidan barındırıyor. Ayrıca, besinlerden alacağınız A ve D vitaminlerinin emilimini de artırıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
4
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
5
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
7
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın
﻿Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın
﻿Kadıköy’de gece saatlerinde iş yerinde yangın
﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak
﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak
﻿Sarıyer Kentyol Kent Hizmetleri personel alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
﻿Tekirdağ Çorlu Belediyesi geçici personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.