Dünya Kupası'nda herkesin konuştuğu ismi Jorge Jesus keşfetmiş

Benfica Darwin Nunez'i 80 milyon Euro'ya Liverpool'a sattıktan sonra, yerini doldurmak için dışardan arayışlara başlamıştı.

Altyapı sorumluları gerek yok, aradığımız isim içerde dediler.

O isim Gonçalo Ramos’tu.

Henüz daha 19 yaşındaydı. Benfica’nın futbol akademisinde yetişmiş, Olhao'lu bir gençti.

Bir sezonda dört farklı Benfica takımı için gol atan isimdi. (Gençler, 23 yaş altı, B takımı ve A takımı)

2019 Avrupa 19 yaş altı futbol şampiyonasının en çok gol atanıydı.

İki yıl önce bugün Fenerbahçe Teknik Direktörlüğünü yapan Jorge Jesus kısa sürede gözüne girdi.

Jesus 2020/21 sezonunda Gonçalo Ramos)u henüz 19 yaşındayken 12 resmi maçta oyuncusunu sahaya sürmüş ve 4 gollük bir katkı almıştı.



Bir sonraki sezon ise tam 22 resmi maçta oyuncusuna görev vermişti.

Jesus Benfica’dan ayrıldıktan sonra Ramos formayı bırakmadı.

Bu sezon tüm müsabakalarda şimdiden 14 gol kaydetti ve Portekiz'in Liginde en çok gol atan oyuncu oldu.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Katar kadrosuna çağırdığında herkes onun Ronaldo nedeniyle yedekte oturacağına inanıyordu.



Dünya Kupası grup aşamasında pek öne çıkamadı. Gana maçında ancak 88. dakikada oyuna girebildi. Uruguay karşısında ise ancak 82’de forma giyebildi. Güney Kore maçında ise oynamadı.

Ama dün gece öyle bir patlama yaptığı dünya sarsıldı.

Fernando Santos Ronaldo”yu kesip, onu sahaya sürünce yer yerinden oynadı.

İsviçre karşısında 3 gol olarak 6-1’lik zaferin mimarı olan Ramos bugün dünya medyasında manşetlerde.

Tekniği, hızı ve zekasıyla sahada fark yaratıyor.



Ramos Portekiz’in bugüne kadar oynadığı 4 maçta 4 gol atarak kalitesini gösterdi.

Ramos, eski bir Farense oyuncusu olan Marco Ramos'un oğlu.

"Onu oynarken hiç görmememe rağmen, futbol yeteneğimi ondan aldım” diyor.