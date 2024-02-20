İşte Ergenlik skolyozunun ilk belirtileri ve nasıl anlaşılacağı

Ergenlik skolyozu, omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi etrafında dönmesi durumudur. Ergenlik döneminde hızlı büyüme nedeniyle ortaya çıkar. Genellikle ağrısız ve belirtisiz olduğu için fark edilmesi zor olabilir. Erken tanı ve tedavi ile ilerlemesi durdurulabilir ve omurga sağlığı korunabilir.

Ergenlik skolyozunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kız çocuklarında erkek çocuklara göre daha sık görülür.

SKOLYOZUN DERECELERİ NELER?

Skolyozun derecesi, omurganın eğriliğinin açısı ile ölçülür. 10 derecenin altındaki eğrilikler normal kabul edilir. 10-20 derece arası eğrilikler gözlem altında tutulur. 20-40 derece arası eğrilikler korse tedavisi gerektirir. 40 derecenin üzerindeki eğrilikler ise cerrahi müdahale ile düzeltilir.

Skolyozun belirtileri arasında omuz, kalça veya belde asimetri, sırtta kamburluk, başın ortada olmaması, yürüyüşte bozukluk, nefes almada güçlük, yorgunluk ve ağrı sayılabilir. Skolyozun tanısı için fizik muayene, röntgen, MR, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır. Skolyozun tedavisinde amaç, eğriliğin ilerlemesini önlemek, omurgayı düzeltmek, ağrıyı azaltmak, solunum fonksiyonlarını iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

SKOLYOZ TEDAVİSİ NASIL OLMALI?

Skolyozun tedavisinde kullanılan korse, omurgayı destekleyen ve düzeltmeye çalışan bir cihazdır. Korse, iskelet sisteminin büyümesi tamamlanana kadar günde en az 16-18 saat giyilmelidir. Korse, skolyozun ilerlemesini durdurabilir, ancak tamamen düzeltemez. Korse tedavisine ek olarak düzenli egzersiz yapmak, sırt kaslarını güçlendirmek, duruş bozukluğunu önlemek ve omurga esnekliğini artırmak için faydalıdır.

Skolyozun tedavisinde cerrahi müdahale, eğriliğin 40 derece veya daha fazla olduğu, korse tedavisine yanıt vermeyen, ağrı, solunum sorunu veya kozmetik bozukluk gibi şikayetleri olan hastalarda uygulanır. Cerrahi müdahalede, omurganın eğriliği düzeltilir ve metal çubuklar, vidalar, kancalar gibi implantlarla sabitlenir. Cerrahi müdahale, skolyozun ilerlemesini durdurur, omurgayı düzeltir, ağrıyı azaltır, solunum fonksiyonlarını iyileştirir ve kozmetik görünümü düzeltir.

Skolyoz, ergenlik döneminde sık karşılaşılan bir omurga deformitesidir. Erken tanı ve tedavi ile ciddi komplikasyonlar önlenebilir.