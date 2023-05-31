İşte fit kalmak için 7 beslenme önerisi

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bu günlerin hem pandeminin etkilerini üzerimizden atmak hem de kıştan kalan inatçı kilolara veda etmek için uygun bir dönem olduğunu işaret eden Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aybüke Açıksöz, beslenme önerilerinde bulundu. Diyetisyen Açıksöz, etkisi büyük, uygulaması kolay 7 beslenme kuralına uyarak yaza daha sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

ÖDEM ATICI BESİNLER

Havaların ısınmasıyla birlikte artan sıcaklıkların vücudumuzda ödem sorununu artırabileceğini vurgulayan Dyt. Aybüke Açıksöz, “Ananas, yoğurt, maydanoz, salatalık, yeşil çay, kiraz sapı, kivi gibi besinlerden destek alırken ödem atmanın altın kuralı olarak günde 2-2,5 litre su içmeyi de ihmal etmeyin” dedi.

KAHVALTI



Gün içinde iştah kontrolünü sağlayabilmenin bir adımının kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ dengesi iyi ayarlanmış bir kahvaltı ile güne başlamak olduğunu belirten Dyt. Aybüke Açıksöz, bu sayede gün içinde kan şekeri çok daha kontrollü ilerleyeceği için açlık ataklarının önüne geçmenin mümkün olabileceğini söyledi.



PORSİYON KONTROLÜ



Günlerin uzaması, tatillerin artması ve iştahın açılması gibi durumlar yaz aylarına denk gelse de yapılacak kaçamaklarda bile mutlaka kontrollü olunması gerektiğinin altını çizen Dyt. Aybüke Açıksöz, “Tüm gün serbest beslenmek yerine porsiyonları küçültülmüş ve tek bir öğünde yapacağınız kaçamaklar ile aldığınız kaloriyi azaltmaya çalışın. Özellikle yaz meyvelerinin gelişiyle birlikte meyve porsiyonlarına dikkat edin” şeklinde konuştu.



SU TÜKETİMİ



Yeterli su tüketimi olmadan kilo vermenin mümkün olamayacağını kaydeden Dyt. Aybüke Açıksöz, şöyle devam etti:

“Özellikle artan sıcaklıklar ve terlemenin de etkisiyle içtiğiniz su miktarını artırın. Günde en az 12-15 bardak suya ek olarak ayran, süt, sade maden suyu, meyve taneleri ile aromalandırılmış sular tercih edebilirsiniz.”

AĞIR YİYECEKLER

Dyt. Aybüke Açıksöz, kızartmalar, aşırı baharatlı ve yağlı yiyecekler, asitli ve şekerli içecekler, beyaz un ve hamur işleri, fazla tuz tüketimi, hazır ve paketli gıdalar, alkol tüketiminden de bu dönemde uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

ŞOK DİYETLER

Kalorisi çok düşük, vitamin-mineral ve lif içeriği yetersiz popüler şok diyetlerin uygulanmaması gerektiği uyarısında bulunan Dyt. Aybüke Açıksöz, “Kısa sürede hızlı kilo kaybı yerine kalıcı ve sağlıklı bir kilo kaybına daha uzun bir sürede ulaşmayı hedefleyin. Her uyguladığınız yanlış şok diyet ile metabolizma hızını yavaşlattığınızı unutmayın” dedi.

AÇIK HAVA EGZERSİZLERİ

Fit görünmenin bir diğer kuralı olan fiziksel aktivitenin mutlaka hayat tarzına eklenmesi gerektiğini de hatırlatan Dyt. Aybüke Açıksöz, “Haftada 3-4 gün, 45 dakika-1 saat arasında yapacağınız egzersizlerle hem motivasyonunuzu yükseltebilir hem de kas kazanımınıza destek olarak D vitamini ihtiyacınızı güneşten alabilirsiniz” dedi.