İşte Galatasaray'ın fikstürü: 'Hedef Avrupa'da final' mesajı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı. Kura çekiminde Galatasaray'ı ikinci başkan Metin Öztürk temsil etti.

Metin Öztürk şunları söyledi: "Sonuçta 17 takımla oynayacağız o yüzden bizim için fikstürün çok değeri yok. Galatasaray son üç sezonun şampiyonu. Bu sezon da şampiyonluk parolasıyla çıktı. Diğer 17 takımın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var; ama Galatasaray’ın son üç yılda oturmuş bir takımı var. Dolayısıyla bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adayıyız. Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek söylüyor. 2023, 23. şampiyonluk; 2024, 24. şampiyonluk, 2025 25. şampiyonluk diyor. Türkiye’nin beş yıldızlı tek takımı, inşallah 2026’da da şampiyon olacak. Temennimiz o."

Galatasaray'ın her zaman başarıya aç olduğunu belirten Öztürk, transfer görüşmelerine devam ettiklerini söyledi. Öztürk, "Hocamız ve scout ekibinin hazırladığı liste doğrultusunda görüşmelere devam ediyoruz. Abdullah Kavukcu daha transfer sezonu başlamadan Alman Milli Takımı’nın en önemli oyuncularından Sane’yi transfer etti. Devamı da inşallah gelecek. Sadece Türkiye Ligi’nde şampiyonluğu değil, Ali Sami Yen’in bize verdiği talimatla Avrupa’da başarıya koşmak istiyoruz. Galatasaray’ın en önemli hedefi Avrupa’dır. Ümit ediyoruz ki bu sene en az çeyrek final, yarı final, mümkünse final… Okan Hoca’nın ve ekibinin bu işi başaracağına eminiz" diye konuştu.

Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde...

1. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Karagümrük

3. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

4. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

5. Hafta: İkas Eyüpspor - Galatasaray

6. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

7. Hafta: Corendon Alanyaspor - Galatasaray

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

9. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray

10. Hafta: Galatasaray - Göztepe

11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

12. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

16. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

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