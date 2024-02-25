İşte gençleştiren Maske tarifi

Naim Arıoğlu
İşte gençleştiren Maske tarifi
Cildinin kusursuz görünmesini isteyen her kadın, bunun için farklı yöntemler dener. İşte cildi gençleştiren bir alternatif yöntem…

Hem pürüzsüz hem de gergin bir cilde sahip olmak istiyorsanız yaş maya maskesini uygulayabilirsiniz. Maya maskesinin harika etkisi sizi de etkileyecek. Maya maskesi cilt lekeleri, güneş lekeleri ve sarkmalara karşı en etkili maskedir.

Ciltte çevresel faktörler nedeniyle oluşan lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Maya maskesi gevşeyen cilt dokusunu sıkılaştırır ve cildinizde gergin bir görünüm oluşturur. Maya protein içerdiği için cildin tamamen oksijenlenmesini sağlar. Maya maskesi cildin tazelenmesini sağlar. Tamamen doğal bu maskeyi sizler de deneyebilir etkisini görebilirsiniz.

İŞTE MAYA MASKESİNİN YAPILIŞI

2 yemek kaşığı yaş maya 2 yemek kaşığı süt Maya ve sütü bir kapta karıştırınız. Hazırladığınız karışımı cildinize yayınız ve 25 dakika bekletiniz. Tamamen kuruduğunda cildinizden nazikçe soyabilirsiniz. Çıkarması daha kolay olsun diye yüzünüze buhar tutup soyabilirsiniz. Ilık su ile yüzünüzü temizleyiniz.

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