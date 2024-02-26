İşte gözde ışık saçmasını engelleyen o meyve

Kaynak: Haber Merkezi
İşte gözde ışık saçmasını engelleyen o meyve
Ananasın gözde ışık çakmasına yararları neler? İşte yanıtı...

İşte ananasın gözdeki ışık çakmalarına karşı faydaları…

Fotopsi tedavisine doğal çözümler arayan bazı bilim insanları, son yıllarda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunlardan biri de 2019 yılında yapılan ve ananas supplementi kullanımının etkisini inceleyen bir pilot çalışmadır. Bu çalışmada; vitreus adı verilen gözün içindeki jölemsi maddenin kopması sonucu oluşan ve gözde uçuşan cisimcikler olarak görülen kolajen benzeri parçacıkların, ananasta bulunan bromelain isimli enzim sayesinde yok edilebileceği öne sürülmüştür.

Bromelain enzimi, sadece ananasta bulunan ve proteinleri sindirmeye yardımcı olan bir enzimdir. Vitreus kopmaları nedeniyle vitreus içinde dolaşan protein yapılarının, belirli bir süre ve dozda ananas supplementi alınmasıyla kaybolabileceği varsayılmıştır. Bu sonuçlar umut verici ve ilgi çekici olsa da, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Yaşa bağlı olarak gelişen makula dejenerasyonu hastalığının tedavisinde, meyve ve sebzelerde bulunan polifenollerin rolü araştırılmıştır. Polifenoller, antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip olan mikro besin maddeleridir. Polifenoller gibi doğal antioksidanlarla hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceği düşünülmektedir. Tabii ki en iyi seçenek her zaman bir göz doktoruna başvurmak olacaktır…

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