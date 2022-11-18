Hafızayı zıpkın gibi yapan besinler hangileri?

ISPANAK

Ispanak yüksek oranda demir içeriyor. Demir ise beynin sağlıklı bir şekilde çalışması için vücudun ihtiyacı olan minerallerden birini sağlıyor. Ispanağın içerisinde A, C ,E ve K vitaminleri de bulunuyor. O sayede hipertansiyon, metabolizma ve göz hastalıklarının tedavilerinde de doktorunuzun önerisiyle yardımcı besin olarak tüketilebiliyor.

TARÇIN

Tarçın kan şekerini düzenliyor. Ancak yapılan birçok araştırma sonucunda tarçının beyin üzerinde de olumlu etkileri bulunduğu kanıtlandı. Tarçın zihni açıyor, hafızayı güçlü kılıyor.

Antioksidan açısından zengin olan meyve ve sebzeler de unutkanlığa iyi gelen besinler arasında. Bu besinler kan dolaşımını düzenliyor, bağışıklık sistemini güçlendirip beynin sağlıklı bir şekilde çalışması için uygun ortam hazırlıyor.

BİTTER ÇİKOLATA



Gün içinde tüketilen bir parça bitter çikolata çok büyük yarar sağlıyor. Bitter çikolatada kakao oranı yüksek. İçerdiği polifenoller sayesinde beynin daha sağlıklı çalışmasına destek olabiliyor. Ancak bitter çikolata tüketirken miktarına dikkat etmek gerekiyor.

DOMATES

Domates de içerisindeki likopenle yüksek miktarlı bir antioksidan. Özellikle hormonsuz ve taze domatesler hafızayı güçlendiriyor.

BALIK

Unutkanlığın en temel sebeplerinden biri Omega 3 eksikliği. O nedenle unutkanlık belirtilerine karşı Omega 3 bakımından zengin olan besinler tüketmemiz şart. O besinlerin başında ise, balık geliyor. Özellikle somon, sardalya, ton balığı gibi yağlı balıklar Omega 3 açısından oldukça zengin…

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Ve tam bir magnezyum, demir, çinko ve bakır zengini kabak çekirdeği. Çinko eksikliğinin alzheimer ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olduğu yıllardır biliniyor. Günlük olarak tüketeceğiniz bir avuç kabak çekirdeği çinko ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır. Magnezyum öğrenme ve hafıza için gerekli olan bir mineral. Demir ve bakır da beynin sağlıklı işleyişi için gerekli olan minerallerden…