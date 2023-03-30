Kanser ve Kolesterolün baş belası: Greyfurt

Zengin bir lif kaynağı olan ve içerdiği enzimler nedeni ile kanseri önlemekten, kolesterolü düşürmeye, metabolizmayı hızlandırararak zayıflamaya yardımcı olan greyfurtun yararları saymakla bitmiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, kışın vazgeçilmez meyvesi greyfurtun faydalarını anlattı. İşte ayrıntılar…

HERGÜN 1 TANE GREYFURT YENMELİ

Greyfurt bir C vitamini deposudur. Bir meyvede 82 mg C vitamini vardır. Kırmızı greyfurtta ilave likopen adlı karetonoid vardır, bu da pankreas, mesane kanserlerinden korur.

Her gün 1 greyfurt yemenin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Kolesterolü düşürmede yardımcı oluyor. Dilimlerini birbirinden ayıran posa kısmında bol peletin bulunuyor. Bu nedenle greyfurt peletin kapsülleri kötü kolesterolu (LDL) düşürür. * Greyfurt, diğer turunçgillerde olduğu gibi limonen maddesi içerir. Bu bir sitrüs yağıdır ve kanser gelişmesini engelleyen antioksidan maddelerden biridir. Ayrıca greyfurt kanseri engelleyen flavinoid maddesini içerir.

GREYFURT ZAYIFLATIR MI

Greyfurt, iç zarıyla yenmeli. Posası da mutlaka tüketilmeli.

İçerdiği pektin kolestrolu düşürerek kalp krizi ve beyin felçlerinden korur.

Greyfurt, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olan bir meyvedir. Yağı ve şekeri kesip, greyfurta ağırlık verirseniz kilo verebilirsiniz. İçerdiği sitrik asit metabolizmanızı artırıp kilo vermenize yardımcı olur.

KİLOLARA LİMON

Limonda iki faydalı ana madde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ziya Mocan, şunları açıkladı:

İlki sitrik asit, metabolizmayı hızlandırıp iştahı azaltır. İkincisi potasyum, magnezyum gibi eser elementler bakımından fazla olması sayesinde vücudun bu anlamda desteklemesi. En önemlisi de C vitaminin yüksek olması. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, antioksidan etkisi vardır. Yaşlanmayı geciktirir. Ama düşük tansiyonlular dikkatli tüketmeli.