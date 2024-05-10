İsmail Kartal karar aşamasında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36’ncı haftasında oynacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaleyi Dominik Livakovic’e emanet etmeyi planlayan teknik direktör İsmail Kartal’ın, savunma hattını hangi isimlerden oluşturacağı merak konusu...

Osayi Samuel’in sakatlığı, Mert Müldür’ün cezası sebebiyle; Ferdi Kadıoğlu’nun sağ bekte forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Sağlık ekibinin onay vermesi halinde ise takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde sol bekte görev alacak.

Stoper tandeminde yabancı sınırından dolayı belirsizlik hakimken; Djiku, Çağlar ve Becao arasında tercih yapılacak. İsmail Yüksek’in sakatlığı sonrası; Fenerbahçe orta sahasında, en kuvvetli ihtimal olarak Fred ve Krunic yan yana oynayacak.

10 numara pozisyonunda ise sarı lacivertli takımın en etkili ayaklarından biri olan Sebastian Szymanski’nin, ilk 11’de başlaması bekleniyor. Diğer yandan İrfan Can Kahveci’nin sakatlığı sonrası sağ kanatta Cengiz Ünder görev alacak. Sol kanatta ise Dusan Tadic forma giyecek. Kartal, ileri uçta kaptan Edin Dzeko ya da Michy Batshuayi arasında tercih yapacak.