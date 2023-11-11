İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Kireçlenme ise insanların korkulu rüyası olmayı devam ettiriyor.

Peki, kireçlenmeyle ilgili bitkisel tedaviler nelerdir? İşte tüm detaylar…

ELMA SİRKESİNİN KİREÇLENMEYE ETKİSİ

Elma sirkesi, iltihaplanmayı önleyici ve vücudu alkali hale getirici etkileri sayesinde kireçlenmeye karşı çok faydalıdır. Kireçlenmeyi gidermek için uzmanlar elma sirkesi kürünü tavsiye etmektedir.

Elma sirkesini kireçlenme tedavisinde iki farklı yöntemle kullanabilirsiniz. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı organik elma sirkesi ve bir çay kaşığı bal ilave edin ve iyice karıştırın. Bu karışımı günde iki kez yemeklerden önce için. Organik elma sirkesi ile taze sıkılmış zeytinyağını bir çorba kaşığı ölçüsünde karıştırın ve bu karışımı kireçlenmenin olduğu bölgeye masaj yaparak uygulayın. Bu işlemi günde iki kez yapın.

ZENCEFİLİN KİREÇLENME TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ

Zencefil de elma sirkesi gibi iltihaplanmayı ve oksidasyonu engelleyici özelliklere sahiptir. Bu sayede iltihap, ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Zencefil özellikle diz kireçlenmesinde çok etkilidir.

Günde 2 veya 3 bardak zencefil çayı içebilir ya da kuru zencefili ağzınızda çiğneyebilirsiniz.

ZERDEÇALIN KİREÇLENME TEDAVİSİNDEKİ FAYDALARI

Zerdeçal, içindeki kurkumin maddesi sayesinde iltihaplanmayı ve oksidasyonu önleyici özelliklere sahiptir.

Zerdeçal kireçlenmeyi azaltmaya yardımcı olan bir kür olarak tüketilebilir. Bir bardak sütün içine bir çay kaşığı zerdeçal tozu ilave edip kaynatın. Karışıma bal ekleyerek daha lezzetli hale getirin ve bu karışımı günde iki kere için. Doktorunuza danışarak zerdeçal kullanım miktarını günde üç kere 300 miligram olarak da artırabilirsiniz. Ayrıca yiyeceklerinize toz zerdeçal eklemeniz de çok yararlıdır.

YEŞİL ÇAY VE KİREÇLENME TEDAVİSİ

Yeşil çay, kemik yoğunluğunu artırarak ve kireçlenme belirtilerini kontrol ederek kireçlenmeye karşı koruyucu ve iyileştirici bir etkiye sahiptir. İltihaplanmayı ve oksidasyonu engelleyici özellikleri sayesinde kemik sağlığına katkıda bulunur.

YEŞİL ÇAYI KİREÇLENME TEDAVİSİNDE KÜR OLARAK KULLANMAK İÇİN;

Organik yeşil çayı bir bardak su ile demleyin ve içine bir kaşık bal ilave edin. Bu çayı günde 2 veya 3 kez için. Kısa sürede farkı hissedeceksiniz.

TARÇININ KİREÇLENME TEDAVİSİNE KATKISI

Tarçın, eklem ağrılarını hafifletici, şişkinlikleri azaltıcı ve kasları gevşetici bir etkiye sahiptir.

Kireçlenme tedavisinde tarçını şöyle kullanabilirsiniz; Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tarçın ve bir çorba kaşığı bal koyun ve karıştırın. Bu karışımı her sabah aç karnına için. Ya da bu karışıma daha az su koyarak kireçlenmenin olduğu bölgeye sürün. Biraz da masaj yapın, kendinizi daha rahat hissedecek ve ağrıların azaldığını göreceksiniz.