Kireçlenmeye sıcak mı yoksa soğuk mu iyi gelir? İşte yanıtı…

Sıcak uygulamanın kireçlenmeye faydalı olduğu söylendiği bildirildi. Peki, bu bilgi doğru mudur? İşte cevabı…

Sıcak uygulama, kireçlenmenin tedavisinde etkili bir yöntemi olduğu bildirildi. Kireçlenme olan bölgede kaslar gerginleşir ve ağrı artar. Sıcak uygulama, kan akışını hızlandırarak iyileşmeyi destekler. Kan akışının artması, kasların gevşemesine de katkıda bulunur. Böylece kireçlenme nedeniyle oluşan ağrının şiddeti azalır ve o bölge daha kolay hareket eder. Fakat kireçlenme olan bölgeye sıcak uygulamanın uygun olup olmadığını anlamak için bir uzmanla görüşmek gerekir.

KİREÇLENME ALÇIDAN SONRA NASIL ÖNLENİR?

Vücudun herhangi bir bölgesi kırıldığında, o bölge alçı ile sabitlenir ve hareket ettirilmez. Bu, daha çabuk ve kolay bir iyileşme sağlar. Fakat o bölgedeki kemiklerin ve kasların uzun süre hareketsiz kalması kireçlenmeye yol açabilir. Alçı çıktıktan sonra kireçlenmeyi önlemek için doktorun önerdiği kremleri düzenli olarak sürmek gerekir. Bu kremler, kasları gevşeterek ağrıyı hafifletir ve daha rahat hareket etmenizi sağlar.

Kremlerin yanında, alçı çıktıktan sonra fizik tedaviye de gitmek ve aksatmamak gerekir.