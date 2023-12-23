Kireçlenmeye sıcak mı yoksa soğuk mu iyi gelir? İşte yanıtı…

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Kireçlenmeye sıcak mı yoksa soğuk mu iyi gelir? İşte yanıtı…
İnsanların korkulu rüyası olan kireçlenmeye ne iyi gelir sorusuna yanıtlar gelmeye devam ediyor.

Sıcak uygulamanın kireçlenmeye faydalı olduğu söylendiği bildirildi. Peki, bu bilgi doğru mudur? İşte cevabı…

Sıcak uygulama, kireçlenmenin tedavisinde etkili bir yöntemi olduğu bildirildi. Kireçlenme olan bölgede kaslar gerginleşir ve ağrı artar. Sıcak uygulama, kan akışını hızlandırarak iyileşmeyi destekler. Kan akışının artması, kasların gevşemesine de katkıda bulunur. Böylece kireçlenme nedeniyle oluşan ağrının şiddeti azalır ve o bölge daha kolay hareket eder. Fakat kireçlenme olan bölgeye sıcak uygulamanın uygun olup olmadığını anlamak için bir uzmanla görüşmek gerekir.

KİREÇLENME ALÇIDAN SONRA NASIL ÖNLENİR?

Vücudun herhangi bir bölgesi kırıldığında, o bölge alçı ile sabitlenir ve hareket ettirilmez. Bu, daha çabuk ve kolay bir iyileşme sağlar. Fakat o bölgedeki kemiklerin ve kasların uzun süre hareketsiz kalması kireçlenmeye yol açabilir. Alçı çıktıktan sonra kireçlenmeyi önlemek için doktorun önerdiği kremleri düzenli olarak sürmek gerekir. Bu kremler, kasları gevşeterek ağrıyı hafifletir ve daha rahat hareket etmenizi sağlar.

Kremlerin yanında, alçı çıktıktan sonra fizik tedaviye de gitmek ve aksatmamak gerekir.

İlgili Haberler
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son
El kireçlenmeleri ne kadar ciddi
Son Haberler
Yargıtay inceledi 'suratsız' ifadesini hakaretten saymadı Gündem
Yargıtay inceledi 'suratsız' ifadesini hakaretten saymadı
Celal Şengör 'Atatürk'e yalnızca Cengizhan ve Timur rakip olabilir' dedi Gündem
Celal Şengör 'Atatürk'e yalnızca Cengizhan ve Timur rakip olabilir' dedi
Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızılcık Şerbeti 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yapay zeka Fenerbahçe Galatasaray derbisini kazanacak tarafı açıkladı. Skor bile verdi Spor
Yapay zeka Fenerbahçe Galatasaray derbisini kazanacak tarafı açıkladı. Skor bile verdi
MSB Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Gündem
MSB Fırat Kalkanı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Aile 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Çökertilen çetenin lüks araçları polis arabası oldu Gündem
Çökertilen çetenin lüks araçları polis arabası oldu