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Türkiye Kupası maçları hakemleri belli oldu. Galatasaray maçına flaş atama

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde oynanacak 3 karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:41
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İşte Kupa hakemleri

Türkiye Kupası maçları hakemleri belli oldu. Galatasaray maçına flaş atama
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek.

Diğer eşleşmelerde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre ise maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor | Zorbay Küçük

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir | Kadir Sağlam

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor | Volkan Bayarslan

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

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