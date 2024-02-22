İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları
Malta eriği, Çin ve Japonya kökenli bir meyve. İşte çok az bilinen yararları...

Malta eriği A vitamini ve lif açısından zengindir ve sağlığa pek çok faydası vardır. Neler mi bunlar?

Armuta benzeyen bir görünüme sahiptir ancak erikten daha büyük boyutludur. Bahar ve yaz mevsimlerinde olgunlaşır ve çabuk bozulduğu için taze tüketilmesi tavsiye edilir.

Ülkemizde Akdeniz bölgesinde, özellikle Antalya ve civarında yetişir. Peki, malta eriğinin yararları nelerdir?

MALTA ERİĞİNİN YARARLARI NELER

Yenidünya olarak da bilinen bu meyvenin çekirdekleri ve yaprakları, bitkisel bileşiklerle yüklüdür. Bazı hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğu gibi, sağlığa birçok katkısı vardır. İşte yenidünya meyvesinin sağlık için sürpriz faydaları:

Az kalorili olması ve tokluk hissi vermesi ile kilo verme sürecine destek olur.

Antioksidan içeriği ile cildi canlandırır ve hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur. Mide rahatsızlıklarını giderir.

Kansere karşı koruyucu olduğu söylenir ancak bunun için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kan şekeri ve insülin düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

Yenidünya A, B, magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok besin maddesi içerir.

Magnezyum, potasyum, karotenoidler ve fenolik bileşikler gibi kalp sağlığını iyileştiren ve kalp hastalıklarından koruyan maddeler bakımından zengindir.

Lifli yapısı ile sindirim sistemine fayda sağlar ve kabızlığı önler. Kan akışını düzenler.

Düşüğe karşı koruma sağlar.

Çekirdeği idrar yollarını temizler, mesane ve böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olur.

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