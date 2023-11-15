İşte o içeceklerin en büyük zararları

Birçok uzman,sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli içecek ya da kafeinli içecek değil su tüketilmesini öngörüyor. 7'den 70' çoğu insanın tükettiği asitli içecekler insan sağlığını ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda ciddi probleme yol açabiliyor. İşte asitli içeceklerin hiç bilinmeyen çok önemli 5 zararı...

Günde neredeyse 2 bardak asitli içecek tüketirseniz hücrelerinizi 6 yıl yaşlandırmış olursunuz.

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar günde birden fazla asitli içecek tüketiminin ergenlik döneminde reglin erken başlamasına sebep olduğunu açıklamıştır.



Asitli içeceklerin başında ola kola kemiklere ciddi derecede zarar verir. Kolanın içinde bulunan asit kemiklerdeki mineral yoğunluğunu azaltır ve bu durum kemik erimesine kadar gidebilir.

Günde yine 2 bardak tükettiğiniz asitli içecekler sizi şeker bağımlısı yapar ve tat alma duyunuzu zayıflatır.



Asitli içeceklerin arasında meyve aromalı olanlar da sanıldığı kadar masum değil. Meyve aromalı asitli içecek tüketenlerde çok fazla karaciğer yağlanması görülmüştür.