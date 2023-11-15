İşte o içeceklerin en büyük zararları

İşte asitli içeceklerin hiç bilinmeyen çok önemli 5 zararı...

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
İşte o içeceklerin en büyük zararları

Birçok uzman,sıvı ihtiyacını karşılamak için asitli içecek ya da kafeinli içecek değil su tüketilmesini öngörüyor. 7'den 70' çoğu insanın tükettiği asitli içecekler insan sağlığını ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda ciddi probleme yol açabiliyor. İşte asitli içeceklerin hiç bilinmeyen çok önemli 5 zararı...

Günde neredeyse 2 bardak asitli içecek tüketirseniz hücrelerinizi 6 yıl yaşlandırmış olursunuz.

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar günde birden fazla asitli içecek tüketiminin ergenlik döneminde reglin erken başlamasına sebep olduğunu açıklamıştır.

Asitli içeceklerin başında ola kola kemiklere ciddi derecede zarar verir. Kolanın içinde bulunan asit kemiklerdeki mineral yoğunluğunu azaltır ve bu durum kemik erimesine kadar gidebilir.

Günde yine 2 bardak tükettiğiniz asitli içecekler sizi şeker bağımlısı yapar ve tat alma duyunuzu zayıflatır.

Asitli içeceklerin arasında meyve aromalı olanlar da sanıldığı kadar masum değil. Meyve aromalı asitli içecek tüketenlerde çok fazla karaciğer yağlanması görülmüştür.

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Uzun süre seks yapmamanın zararları Sağlık
Uzun süre seks yapmamanın zararları
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt Gündem
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Evine göndereceğiz' sözlerine flaş yanıt
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak Ekonomi
Yenilenebilir enerjiye dev kredi. DenizBank projesini Dubai'da açıklayacak
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler? Gündem
Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri hangi ülkeler?
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu Spor
Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü Gündem
Park halindeki otomobil yandı. Yangın kazma yardımıyla söndürüldü
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor Ekonomi
Büyük zam öncesi araç muayenesine giden kapıdan dönüyor