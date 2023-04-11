İşte mucizevi besinlerin etkileri

Editör: Naim Arıoğlu

Domates: İki orta boy domates günlük krom ihtiyacımızın yaklaşık %5’ini karşılıyor. Zayıflama diyetlerinde serbest olması ve içerdiği laykopen ile prostat kanserine yakalanma riskini azaltıyor olması da cabası.Krom içeriği yüksek olan bu sebze, kötü hissettiğimiz zamanların üstesinden gelmek için yardımcı. Kan şekerini dengeleme görevi olan insülinin sentezinde rol alan krom mineralinin yeterli alınması boşluk hissi ve isteksizlik gibi durumların üstesinden gelmek için ideal.

Brokoli: Modumuzu yüksek tutan, daha mutlu hissetmemizi sağlayan ve aynı zamanda yoğuna antioksidan içeriği ile genç kalmamıza ve kansere karşı kalkan olan bir sebze. Krom, folat ve B6 vitamini içeren brokoli; kan şekerinin dengesi ve sinir sistemi sağlığı açısından önemli.

Soğan: Soğan biotin başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral içerir. Hislerimize olan etkisinin domatese yakın olduğunu iddia eden bilim adamları var. Vücutta iltihap halinin artması kişiye mutsuz ve depresif hissettiriyor, soğanın ise anti-inflamatuar yani iltihap azaltıcı etkisi var. Tüm bunların dışında içerdiği sülfürlü birleşikler ile antioksidan etkiye sahip ve kansere karşı koruma sağlıyor.

Patates: İçerdiği potasyum ile tansiyonu dengelemeye yardımcı, bu nedenle yüksek tansiyona bağlı agresyonu azaltabilir. B6 vitaminin zengin olması sebebi ile sinir sistemi açısından önemli bir sebze. Aynı zamanda yüksek karbonhidrat içermesi sebebi ile enerjik hissetmemize destekçi. Ancak glisemik indeksi yüksek bir sebze. Kan şekerini çok hızlı yükseltip çok hızlı düşürmemesi için mümkün olduğunca sıcakken tüketilmemeli. Ezildikçe ve parçalandıkça şekere olan etkisi arttığından iri parçalar halinde tüketimi tercih edilmeli. Pişmiş patates buzdolabında beklediğinde nişasta yapısı değişir ve kan şekerini hızlı yükseltme etkisi düşer. Bu nedenle mümkün olduğunca patates salatası veya soğuk patates haşlaması şeklinde tercih edilmelidir.

Havuç: Deri bütünlüğü, saç sağlığı ve görme yetisi üzerinde önemli etkileri olan A vitaminin öncül maddesi olan beta karotenden zengindir. Görme fonksiyonları üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra antioksidan etkisi ile hücre yapısını toksinlere karşı korur ve daha enerjik ve hafif hissetmemize yardımcı olur.

Kabak: Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan potasyum ve daha sakin hissetmemizi sağlayan magnezyum açısından zengindir. Folat, B6, B1 ve kolin içerir. Bir tabak yeni pişmiş kabak yemeği günlük folat ve magnezyum ihtiyacının %5’ini karşılar.

Maydanoz: Vücudumuzda toksinlerin birikmesi kendimizi halsiz ve yorgun hissetmemize yol açar. Maydanoz vücudumuzu çevreden ve yiyecek-içeceklerden aldığımız toksinlerden temizler. Yüksek oranda C vitamini ve antioksidan öğeler içerir. Daha enerjik hissetmemizi sağlamanın yanı sıra, kansere karşı güçlü bir kalkandır.

Somon: Beyin ve sinir sistemi açısından önemli görevleri olan omega-3 yağ asitlerinin en zengin ve en kaliteli kaynaklarından biri. Omega-3 yağ asitlerinin yetersiz alınması kişiyi depresif hissettiriyor. Bu nedenle somon mutlu hissetmemize yardımcıdır. Omega-3 aynı zamanda bağışıklık sisteminin düzenli çalışması ve kalp sağlığı açısından da oldukça önemlidir.

Ceviz: Bitkisel omega-3 ve E vitamini içeren ceviz, aynı somon gibi kendimizi mutlu hissetmemize yardımcı ve depresyona karşı koruma sağlıyor. Kalp sağlığı açısından önemli bir besin ve kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.

Ispanak: Sinir iletiminin doğru sağlanması için gerekli olan folat, sinir iletiminde önemli bir madde olan asetilkolinin yapısında yer alan kolin ve vücudumuzda oksijen taşınmasını sağlayarak enerjik hissetmemizi sağlayan demir açısından zengindir. Bir tabak yeni pişirilmiş ıspanak yemeği, günlük folat ihtiyacının %66’sını, demir ihtiyacının %36’sını karşılar.

Patlıcan: B1(thiamin) vitamininden zengindir. B1 yetersizliğinde özgüven problemleri gözlendiği belirlenmiştir. Bunun dışında sinir sistemi için önemli olan folat ve B6 vitaminlerinden de zengindir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, patlıcanın kabuğundan bulunan nasunin isimli antioksidan etkili maddenin beyin hücrelerini toksinlerden koruduğunu belirlemiştir.